Alan Rones/Câmara dos Deputados Projeto que criminaliza pesquisas teve apoio da base de Bolsonaro, PSDB e Novo; PDT libera bancada. Veja posição de cada sigla

Nesta terça-feira (18), a Câmara dos Deputados aprovou o caráter de urgência para votar o projeto de lei que penaliza institutos que desenvolvem e publicam pesquisas eleitorais .

O projeto visa punir as instituições que divulgarem pesquisas que apresentam uma divergência muito grande com os resultados mostrados pelas urnas utilizadas nos pleitos eleitorais.

A pauta foi colocada em votação por Arthur Lira (PP-AL) , presidente da Câmara, recebeu aprovação com 295 votos favoráveis e 120 contrários.

Os três partidos que formam o núcleo do Centrão mais próximo a Bolsonaro - PL, PP e Republicanos - deram apoio à urgência para o projeto. A mesma posição foi adotada por União Brasil, PSD, PSDB e Novo. Apenas três partidos orientaram contra a urgência: PT, PSOL e Rede.

Veja como cada partido votou no requerimento de urgência, que serve para dar prioridade ao projeto na fila de votação da Casa:

Votos a favor:

PP

PL

União Brasil

PSD

Republicanos

PSDB

Podemos

PSC

Novo

Solidariedade

Cidadania

Avante

Patriota

PROS

PV

PTB

Votos contra o caráter de urgência:

PSOL

Rede

PT

Partidos que liberaram bancada ou não orientaram filiados:

MDB (Liberou a bancada)

PDT (Liberou a bancada)

PCdoB (Não orientou)

PSB (Não orientou)

