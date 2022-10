Foto: Alan Santos/Presidência da República - 04.04.2022 Bolsonaro é aliado de Cláudio Castro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem externado para aliados sua preocupação com a campanha feita no Rio de Janeiro . Após o fim do primeiro turno das eleições 2022 , o chefe do executivo federal colocou como meta vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença mínima de 20% dos votos válidos. Porém, na avaliação dele, a coordenação em solo fluminense não tem sido boa.



Segundo apurou o Portal iG, o governante ficou muito incomodado com a declaração do senador reeleito Romário (PL) sobre não querer fazer campanha a ele no segundo turno. Ele pediu que auxiliares resolverem a questão, mas seus funcionários não tiveram êxito. Foi preciso Bolsonaro ligar para o baixinho e colocar panos quentes na pequena desavença, o que trouxe de volta o parlamentar para o seu lado.

Outro ponto que tem irritado o mandatário é o comportamento do governador reeleito Cláudio Castro (PL). Apesar do chefe do executivo do estado do Rio ter dado sua base para a campanha bolsonarista, ele tem sido acusado de participar pouco do dia a dia.

“O Cláudio até viajou, o que deixou todo mundo chocado. Ele tem capital político no Rio, porque foi eleito no primeiro turno usando pouco a imagem do presidente. O Cláudio venceu por mérito dele. Agora parece que ele não quer ser visto como um bolsonarista”, reclama um dos coordenadores da campanha do presidente da República.

A avaliação da equipe do candidato à Presidência é que Castro não quer se indispor com o PT e PSB na esfera estadual. Vale destacar que o governador tem ótima relação com André Ceciliano (PT), presidente da Alerj.

Bolsonaro teme que diferença seja pequena

A campanha bolsonarista tem certeza que vencerá no Rio de Janeiro. A preocupação é que a diferença seja de 10%. “Vencer não basta. Tem que ser por uma grande diferença, porque o Lula vai tirar no Nordeste. Por isso todos precisam se empenhar”, diz um aliado.

Porém, o comício em São Gonçalo foi tratado como “abaixo” do que poderia. Além disso, a aliança de Lula com Waguinho, prefeito de Belford Roxo, foi vista como uma derrota para Bolsonaro. “Com o Waguinho, o Rio estaria liquidado. Seria uma vitória acima dos 20%”.

Agora o objetivo é agitar a militância nos últimos 10 dias para tentar alcançar a meta estabelecida no começo do segundo turno.

