Reprodução/ O Globo Luciano Hang, dono das lojas Havan, e Jair Bolsonaro

A lista de empresários que fizeram contribuições financeiras à campanha eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) tem um novo membro conhecido: Luciano Hang , o dono da Havan , doou R$ 500 mil no último dia 13, segundo declarado ao TSE .

A doação de Hang ocorre um mês após suas contas bancárias terem sido desbloqueadas por Alexandre de Moraes. O dono da Havan é investigado por mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp que reunia aliados do presidente.

Apesar da quantia, Hang é apenas o 14º maior doador individual da campanha de Bolsonaro. Até o momento, a maior doação por pessoa física é de Fabiano Campos Zettel, advogado em Minas Gerais, que desembolsou R$ 3 milhões.

Na sequência, aparece Hugo de Carvalho Ribeiro, da empresa Amaggi (R$ 1,2 milhão), e Cornélio Sanders (R$ 1 milhão), fundador do Grupo Progresso, ambos do agronegócio.

Com conta bloqueada, Hang doou R$ 300 mil a campanha de ex-secretário de Bolsonaro

O senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seif Junior (PL), declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que recebeu R$ 300 mil de doação de Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan.

Os valores chegaram ao candidato em dois repasses feitos no dia 13 de setembro, quando ainda estava valendo o bloqueio nas contas do empresário.

