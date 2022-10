Reprodução / CNN Brasil - 17.10.2022 Bolsonarismo faz uso oportunista de tiroteio em SP, critica Haddad

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse, nesta segunda-feira (17), que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão fazendo "uso oportunista" do tiroteio que interrompeu ato de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

"O que o bolsonarismo está fazendo é um uso oportunista. O fato de já levar para a TV, mudar na Wikipédia o currículo do Tarcísio, torná-lo uma vítima de um atentado político, acho que revela uma pressa que realmente causa uma certa apreensão. Mais uma vez vai fazer esse tipo de coisa para reverter as tendências eleitorais, tentar nacionalizar o problema. Eu vejo com muita preocupação”, disse, em entrevista ao Roda Viva.

Segundo Haddad, o uso político do episódio "coloca em risco a integridade dos candidatos" e classificou a estratégia de "forma oportunista".

"Já querem transformar meu adversário na vítima de 2022, como se fosse uma facada 2.0 para ver se muda alguma coisa no quadro eleitoral", declarou.

Na noite desta segunda-feira (17), a campanha de Bolsonaro levou o caso ao programa eleitoral. A peça exibida na televisão mostra integrantes da equipe de Tarcísio em Paraisópolis enquanto ocorre a troca de tiros.

