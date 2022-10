Reprodução/PSD 18.10.22 Fábio Mitideri, candidato ao governo de Sergipe

Nesta segunda-feira (17), foi veiculada uma nova denúncia de crime eleitoral envolvendo o governador de Sergipe . Segundo informações do jornalista Narciso Machado para o Jornal da Fan FM, Marcos Ceará, servidor comissionado do Estado, afirmou que está sendo perseguido por declarar apoio a Rogério Carvalho (PT) nas eleições para governador do segundo turno no estado.

No áudio de Ceará, que foi veiculado na Fan FM, ele acusa de assédio eleitoral Dalva Cruz Monte Alegre Nunes, prima de Fábio Mitideri (PSD), candidato ao governo de Sergipe pelo mesmo partido do governador atual, Belivaldo Chagas.

Fábio Mitideri disputa o segundo turno pelo governo de Sergipe com Rogério Carvalho, candidato a quem Marcos Ceará declarou apoio.

O servidor trabalha na Superintendência de Esportes. Nos áudios apresentados pelo jornalista, Dalva o constrange por estar trabalhando em uma secretaria que ela diz ser "de Fábio”. Confira no vídeo:

Em resposta à denúncia, o candidato Fábio Mitideri fez uma postagem sobre o assunto em sua conta no Twitter dizendo que não compactua com o ocorrido:



“Nossa campanha é feita nas ruas! Não aceito e não compactuo com coação de qualquer espécie. Estamos em um processo eleitoral acirrado e jamais me mobilizei para prejudicar servidor que tem outra opção de voto! Vamos seguir apresentando propostas para fazer Sergipe avançar”

Resposta de Rogério Carvalho

O candidato Rogério Carvalho (PT) classificou a denúncia feita pelo servidor comissionado como "grave" e disse, ainda, que não se trata de um caso isolado entre as secretarias e órgãos do Governo do Estado.

“Isso é um absurdo. Essa é mais uma prova de que o governo Belivaldo é autoritário e perseguidor. Que já ameaçou prefeitos, vereadores e até servidores”, afirmou Rogério.

Ele disse também que levou a denúncia à Justiça Eleitoral

“Denunciamos o assédio eleitoral dos servidores públicos do Estado à Procuradoria Eleitoral. Assumimos a defesa de todos os servidores do Estado para que, cada vez mais, eles denunciem e não se rendam às ameaças! Sem espaço para ameaças em Sergipe” , concluiu.

Outra denúncia

No dia 14 de outubro, o governador Belivado Chagas (PSD), de Sergipe, foi acusado de colocar funcionários da máquina estadual para trabalharem em favor de Fábio Mitidieri (PSD) . A denúncia foi divulgada pelo colunista Cláudio Nunes, do portal Infonet, e também aparecem em publicações nas redes sociais.

O jornalista afirmou que teve acesso a e-mail com as denúncias dos servidores, cujos nomes foram mantidos em anonimato.

Nós, servidores Efetivos da Adema, estamos sendo coagidos pelo presidente do órgão Gilvan Dias, através de sua chefe de gabinete Claudenice e seu Coordenador de frota Cláudio Vasconcelos a panfletar nos semáforos, segurar bandeira", afirmava um trecho da mensagem.

Assédio eleitoral

Segundo a legislação, Dalva pode ser enquadrada no crime de assédio eleitoral, prática em que servidores, valendo-se da sua autoridade, ameaçam funcionários a votarem ou deixarem de votar em determinado candidato. A pena pode chegar a quatro anos de reclusão, com acréscimo de multa.

