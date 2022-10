Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta terça-feira (18). Candidatos cumprem agenda na região Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL) : às 11h participa de um evento partidário promovido pelo PL em São Gonçalo (RJ). Às 15h30 participa de comício em trio elétrico em Juiz de Fora (MG) e às 18h30 tem encontro com prefeitos. Às 19h45, ainda em Minas Gerais, faz comício no município de Montes Claros.

Lula (PT): às 9h30 participa de Encontro dos Comunicadores e Comunicadoras pela plataforma Zoom. Às 19h faz participação no Flow Podcast.

