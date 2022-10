Iano Andrade / CNI - 29.06.2022 Simone Tebet

Neste domingo (16), a senadora Simone Tebet (MDB) afirmou durante uma entrevista que está preocupada com as fake news e a "guerra santa", que ganhou espaço nos últimos meses na política brasileira. Tebet, ainda, disse que teve "as 48 horas mais difíceis" de sua vida política ao declarar apoio ao ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após ficar em terceiro lugar no primeiro turno.

"O tom subiu muito, e a campanha foi para um campo extremamente perigoso para a democracia brasileira", disse Tebet. "O clima de guerra santa me preocupa muito. […] Precisamos enterrar o modo bolsonarista de fazer política."

Segundo a emedebista, seu Estado, o Mato Grosso do Sul, é extremamente conservador e bolsonarista, no entanto, ela afirma que "apoiar Lula contra Bolsonaro não é um ato de coragem, é um dever cívico".

No primeiro turno, no Mato Grosso, o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), venceu por 52,70% contra 39,04% de Lula.

