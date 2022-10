Reprodução/Instagram @simonetebet 16.10.2022 Também participam do ato o deputado federal Alessandro Molon (PSB), a deputada federal Jandira Fhegali (PCdoB) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede).

A senadora e ex-candidata presidencial, Simone Tebet (MDB), foi recebida pela campanha do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um ato no Rio de Janeiro neste domingo (16). O evento ocorreu na orla de Ipanema, na Zona Sul da cidade.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a senadora aparece ao lado do ex-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, Alessandro Molon (PSB), da deputada reeleita Jandira Fhegali (PCdoB) e do líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal, Randolfe Rodrigues (Rede). Eles entoavam o grito: "Simone presente, Lula presidente".

"Eu quero que vocês me recebam como uma de vocês porque neste momento eu sou uma de cada de vocês [...] Eu e Lula colocamos as pessoas em primeiro lugar, diferente desse governo que está aí, que é desumano [...] Eu e Lula estamos juntos por um Brasil inclusivo e generoso", disse a senadora.





Após o primeiro turno, na qual Simone Tebet apareceu em terceiro lugar com 4,2%, a senadora oficializou apoio ao candidato pelo PT. Nesta quinta-feira (13), seis dias depois de declarar voto em Lula, a senadora começou a gravar inserções para o programa eleitoral do candidato. Em seus Stories, Tebet apareceu no mesmo local em que Lula faz pronunciamentos nas propagandas.

O pedido da participação da ex-candidata foi feito por Lula. Em uma entrevista coletiva, o petista afirmou que Tebet tem um papel muito importante para campanha e o ajuda a fazer interlocuções com o setor do agronegócio a crescer entre o centro democrático.



