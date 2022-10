Reprodução/YouTube-PT Lula fala em colocar Pazuello na cadeia com base na CPI da Covid

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (13) que, caso seja eleito, irá colocar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na cadeia. O petista deu a declaração ao elogiar a atuação do senador Renan Calheiros (MDB) como relator na CPI da Covid no Senado.

"É através daquele relatório que a gente vai colocar o Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra de sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto nesse país", disse Lula.

O ex-presidente participou de uma caminhada, nesta quinta, com eleitores em Maceió (AL). O senador esteve ao seu lado durante o trajeto.

Pazuello foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com o 2º maior número de votos. Ele teve 205.324, o equivalente a 2,37% dos votos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.