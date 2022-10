FOTO: Arquivo Pessoal Codornas nasceram no dia 21 de setembro

No Piauí , na cidade de Campo Maior , quatro codornas nasceram em uma prateleira do supermercado Preço Bom. O nascimento das aves foi presenciado por funcionários do estabelecimento, que registraram um vídeo dos ovos que estavam à venda, eclodindo.

O Piauí não é para amadores.

O calor de 37° graus provocou o nascimento de codornas em plena prateleira de um mercado em Campo Maior. pic.twitter.com/yUpHtRVAYq — Nayra Antunes  (@nayraantunes) October 13, 2022

Na gravação, o funcionário se surpreende ao abrir a embalagem e se deparar com as codornas nascendo . Ele conclui: "Achamos uma chocadeira. Também, com esse calor".

Fábio Gomes, gerente do estabelecimento, afirmou ao G1 que o funcionário Manoel Pereira o chamou após notal algo estranho vindo da prateleira. Ao se aproximar, a dupla percebeu movimentos dentro da embalagem com 30 ovos.

Segundo especialistas, a eclosão desses ovos revela que o calor de 37,7ºC que fazia na cidade pode ter influenciado no nascimento das aves.

FOTO: Arquivo Pessoal Codornas que nasceram dentro de cartela

O caso ocorreu no dia 21 de setembro, mas só viralizou nesta quinta-feira (13) nas redes sociais.

Gomes ainda explicou que na tarde daquele dia fazia um calor típico da região, o B-R-O-Bró, como é chamada essa época dos meses que terminam em “bro”, são considerados os mais quentes do ano.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) do Piauí, neste ano, a previsão é de que as temperaturas ultrapassem os 40ºC.

Segundo o gerente, nenhuma ave sobreviveu. Duas codornas morreram minutos após o nascimento. As outras foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram um dia depois.

“O povo me pergunta se é verdade ou mentira. Eu digo que é verdade, sim, porque eu e meu assistente presenciamos. Ele escutou o piar das codornas e eu fui lá, levei o celular e gravei o exato momento que abri a cartela”, garante Fábio.

*Com informações do G1