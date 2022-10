Divulgação - 13.10.22 Rogério Carvalho e Lula estiveram presentes no ato em Aracaju (E)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) particiou, na manhã desta quinta-feira (13), de um ato de campanha em Aracaju (SE). No evento, ele dividiu o palanque com Rogério Carvalho (PT), que disputa o segundo turno para o governo do Estado.

"Eu vim a Sergipe, definitivamente, pedir para o povo de Sergipe que votou em mim. E quem vai votar em mim no segundo turno, que vote no companheiro Rogério para governador", declarou Lula.

O candidato destacou o afunilamento das opções para a votação de 30 de outubro. "Eu vim falar ao povo de Sergipe que agora não tem mais confusão. Agora é votar 13 e repetir o 13. E está resolvida essa eleição", ressaltou.

Divulgação - 13.10.22 Rogério Carvalho e Lula dividiram o palanque na Praça Fausto Cardoso

Rogério Carvalho (PT) destacou a proximidade com o ex-presidente e que, caso ambos sejam eleitos, trabalharão conjuntamente. "Receber o maior líder que temos, e que está nos honrando em nossa terra, tem um significado muito grande. Obrigado pelas palavras e por trazer esperança de tempos melhores. O melhor presidente do país vai voltar. Conte comigo para te ajudar aqui em Sergipe como governador", disse Rogério.

"A gente fala de Martin Luther King, de Gandhi, de Mandela, mas a gente tem, no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, este homem que fez uma revolução a partir da inclusão dos brasileiros e brasileiras que ninguém via", acrescentou.

Divulgação - 13.10.22 Uma multidão de militantes acompanhou o percurso dos candidatos

Os políticos desfilaram em carro aberto até a Praça Fausto Cardoso, na região Central de Aracaju. Lá, discursaram ao lado de outras lideranças políticas. O trânsito da região foi fechado em razão do grande o público que o evento reuniu.