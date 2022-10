Reprodução/Globo Fernando Haddad está no segundo turno em São Paulo





O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT) , recebeu na tarde de hoje (11) o apoio de 20 vereadores de cidades da Baixada Santista. O candidato, que visitou nesta terça-feira a cidade de Santos (SP), ainda teve encontro com militantes e movimentos sociais.

“Nós temos uma obrigação de, até dia 30, defender muito a chapa Lula-Alckmin, Haddad-Lúcia França porque as duas eleições estão muito combinadas. As pessoas que vão votar no Lula em geral vão votar em mim, porque vai ser a primeira vez que vamos ter dois governos super sintonizados e progressistas governando o país”, disse Haddad.

O candidato também afirmou ser contra a privatização do controle de empresas como a Sabesp e o Porto de Santos. “Aqui no porto de Santos podemos também fazer parcerias em relação aos terminais, mas sem perder o controle da autoridade portuária”, disse.





Ipec 2° turno

A pesquisa Ipec para o segundo turno das eleições ao governo de São Paulo , divulgada nesta terça-feira (11), mostra que o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 46% das intenções de votos. Fernando Haddad marcou 41%.

Os votos válidos relevados pela pesquisa mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 53%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 47%.

Esta é o primeiro levantamento paulista após o primeiro turno das eleições. Nesta aferição, os brancos e nulos representam 9%, e 4% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

A pesquisa ainda mostrou que 84% dos eleitores afirmam que a decisão do seu voto é definitiva e 16% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

No primeiro turno, o candidato Tarcísio de Freitas ficou à frente com 42,32% dos votos e Fernando Haddad, 35,70%.

