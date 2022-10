Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula e Bolsonaro, pronunciamentos

Uma nova pesquisa do instituto Ipespe , em parceria com a Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais), foi divulgada nesta terça-feira (11) em que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar na corrida presidencial. Sua distância para o presidente Jair Bolsonaro (PL) é de oito pontos percentuais nas eleições 2022 .



De acordo com o levantamento feito pelo a empresa, o petista tem 54% das intenções de votos dos eleitores entrevistados. Já o atual chefe do executivo federal, que busca ser reeleito, possui 46%. Esses números são referentes aos votos válidos, ou seja, brancos, nulos e indecisos foram excluídos.

Nos votos totais, do cenário estimulado, Lula tem 50% contra 43% de Jair Bolsonaro. Branco e nulo representam 4% e não sabem fecham a lista com 2%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. É a primeira pesquisa feita pela empresa neste segundo turno.

No cenário espontâneo – quando os nomes dos candidatos não são ditos pelos entrevistadores, Lula também continua em primeiro lugar. Ele foi citado por 47% dos entrevistados, enquanto o atual mandatário do Brasil fechou com 42%. Brancos e nulos receberam 6% e não sabem 5%.

No primeiro turno, que foi feito em 2 de outubro deste ano, o petista ficou em primeiro lugar com 48,43% dos votos (57.259.504). Bolsonaro teve 43,20% (51.072.345) dos votos válidos. O segundo turno está marcado para acontecer no dia 30.

A pesquisa escutou 1,1 mil eleitores por telefone entre os dias 8 e 10 de outubro. O nível de confiança é de 95,5% e seu registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-01120/2022. O levantamento custou R$ 46.200,00.

Pesquisa IPEC

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada na segunda-feira (10) mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 51%. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) marcou 42%.

Os votos válidos somam 55% para o ex-presidente e 45% para o atual chefe do Executivo.

Nesta segunda aferição publicada após o primeiro turno, brancos e nulos representam 5%, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.



No último levantamento, divulgado no dia 5 de outubro , o ex-presidente aparecia com 51% contra 43% do atual governante do país.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.

