Reprodução Material de Campanha Tereza Cristina e Damares estão entre as favoritas para presidência do Senado

Com uma vitória expressiva no Senado, elegendo 14 dos 21 senadores nestas eleições, os ânimos dos bolsonaristas estão efusivos e agora é o comando do Senado que permeia o assunto nos bastidores de Brasília.

Os nomes favoritos entre os bolsonaristas para melhor liderar a Casa no próximo mandato é Tereza Cristina (Republicanos) ou Damares Alves (PP).

Ambas foram ministras de Bolsonaro nessa gestão. Cristina, eleita pelo Mato Grosso do Sul, comandou a pasta de Agricultura e Mulher, Família, enquanto que Damares, eleita pelo Distrito Federal, estava a frente do ministério dos Direitos Humanos.

Damares tem apoio majoritário entre os segmentos evangélicos da política e é aliada da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Já Tereza é preferida de políticos do Centrão, como Ciro Nogueira (PP).

Bolsonaro, após a liberação do 'orçamento secreto' conseguiu passar projetos na Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira (PP-AL), porém no Senado ouve maior resistência com a presidência de Rodrigo Pacheco (PSD).

Pacheco, por exemplo, rejeitou o pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e também revogou os efeitos da Lei de Segurança Nacional (LSN), ambas as medidas contrariaram os anseios dos bolsonaristas.

Com Tereza Cristina ou Damares na presidência do Senado no próximo ano, junto uma suposta vitória do presidente, seria mais fácil aprovar ou vetar pautas de interesse do atual presidente e também os membros do Centrão.

A reeleição de Bolsonaro poderá facilitar a escolha dos nomes que disputarão o comando do Senado e da Câmara. Caso Lula vença, a permanência de Rodrigo Pacheco, atual presidente da casa, é o cenário mais provável.

Tereza e Damares já foram até mesmo cotadas para ocuparem o posto de vice-presidente na chapa à reeleição de Jair Bolsonaro, mas ambos os nomes não vingaram. O atual presidente optou pelo general Braga Netto mantendo assim um militar aliado próximo ao governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.