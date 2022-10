Reprodução/Globo Fernando Haddad está no segundo turno em São Paulo

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad , reclamou da onda de fake news que vem ocorrendo ao longo da campanha eleitoral, sobretudo aquelas envolvendo religião. A declaração foi dada nesta terça-feira (11), em Santos, no litoral paulista, ao lado da deputada federal eleita Marina Silva (Rede).

"Há toda uma ação de fake news acontecendo, toda uma ação de uma guerra santa que está sendo criada artificialmente no país e isso às vezes leva as pessoas a erro. O Brasil não precisa trazer para cá uma guerra dessa natureza", afirmou Haddad.

O adversário de Haddad, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) — tem o apoio de 61% dos evangélicos para o segundo turno das eleições, segundo pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (7). Entre os católicos, há um empate técnico entre Haddad e Tarcísio. Enquanto o petista tem 44% dos votos desse nicho, o ex-ministro da Infraestrutura tem 48%.

Tarcísio saiu na frente no primeiro turno, com 42% dos votos válidos nas urnas, ante 36% do petista. As fake news têm desgastado a candidatura tanto de Haddad quanto do ex-presidente Lula (PT). Ambos vem sendo obrigados a vir a público para desmentir boatos, como a de que Lula fecharia igrejas, caso fosse eleito.

