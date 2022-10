Reprodução/Twitter - 08.10.2022 Única ponte que liga Rússia à Crimeia é destruída em ataque

Uma explosão derrubou parcialmente uma ponte estratégica na Crimeia e paralisou o tráfego essencial para a Rússia neste sábado (8). Para o governo russo, o ato pode ser classificado como "terrorismo" por parte do país vizinho.

Ontem, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a criação de um Comitê de Investigação para averiguar o caso, que concluiu, em um relatório preliminar, que o ato foi preparada pelo serviço secreto da Ucrânia.

A ponte é considerada crucial para manutenção da guerra, já que é utilizada massivamente para envio de materiais bélicos para a região de Donetsk. O tráfego desses itens tem sido feito por balsas.

Segundo Moscou, a explosão deixou três mortos, isso porque provocou um incêndio em um trem que transportava combustível e ao menos três pessoas, que estariam em um carro ao lado do veículo, morreram.

A ocorrência incendiou sete petroleiros transportados por um trem e derrubou duas pistas de carros da gigantesca estrutura rodoviária e ferroviária, inaugurada por Putin em 2018. Duas faixas de veículos foram danificadas, embora o arco da ponte, implantado sobre o Estreito de Kerch, não tenha sido afetado.

Alas radicais em Moscou haviam definido a explosão como declaração de guerra de Kiev, segundo o jornal The New York Times.

