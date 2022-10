O Antagonista Hamilton Mourão (Republicanos)

O vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul , Hamilton Mourão (Republicanos) defendeu a ampliação de ministros no Supremo Tribunal Federal ( STF ). A entrevista foi dada à Globo News, nesta sexta-feira (7).

Mourão apontou o estabelecimento de mandatos para os ministros da corte. "Não é só aumentar o número de cadeiras na Corte. Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima daquilo que são decisões monocráticas, em cima dos mandatos para os mandatários da Suprema Corte — eu acho que não pode ser algo até os 75 anos ou 10 ou 12 anos", afirmou.

Ele acusou ainda o STF de ter "invadido insistentemente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o processo legal".

O senador também insinuou que impeachments de ministros podem ser considerados. "Temos até a questão de crimes de responsabilidade, que são deveres do Senado Federal julgar. Então eu acho que nós temos uma ampla gama de assuntos a serem tratados e que não podemos nos omitir. Temos que discutir isso", afirmou.

