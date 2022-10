Reprodução: commons - 02/10/2022 Hamilton Mourão (Republicanos)

Na disputa pelo Senado nestas eleições , o candidato Hamilton Mourão (Republicanos) foi eleito com mais de 44% dos votos válidos, segundo parcial do Tribunal Superior Eleitoral.

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul tem 69 anos. Ele nasceu em Porto Alegre (RS) e é vice-presidente do atual presidente Jair Bolsonaro. Mourão é um general de exército da reserva do Exército Brasileiro, filiado ao partido Republicanos.

Função do senador

Os eleitos ao Senado Federal representam o eleitorado no Congresso Nacional e buscam defender as pautas prioritárias de seus estados. Além disso, eles atuam como legisladores, ou seja, podem propor leis, fiscalizar atos do Poder Executivo e sugerir investimentos públicos no orçamento.

Outra função do senador é compor as comissões do senado, que podem ser temporárias ou permanentes, e discutem problemas específicos, como economia, agricultura, segurança, saúde, entre outros.

