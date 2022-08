MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mourão mura registro de cor, mas reitera 'orgulho' de origem indígena

Após mudar sua identificação de raça no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de "indígena" para "branco", o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira que é descendente de índios "com muito orgulho". De acordo com Mourão, houve um "simples erro de preenchimento".

Em 2018, quando concorreu como candidato a vice-presidente, Mourão declarou-se "indígena" no TSE. Agora, ao protocolar seu registro para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ele se apresentou como "branco".

"Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário", escreveu Mourão em sua conta no Twitter.

Na terça-feira, no entanto, ao ser procurado pelo GLOBO, Mourão havia dado outra resposta. Na ocasião, disse que a classificação havia sido feita de acordo com seus "dados básicos de identificação".

"(O registro ocorreu) De acordo com meus dados básicos de identificação", disso o vice-presidente, por mensagem.

Questionado se a mudança havia sido uma decisão sua, ele disse que sim, porque seus dados lhe colocariam como "branco".

"(A alteração foi) Minha decisão, pois como te disse meus dados de identificação me colocam como branco".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.