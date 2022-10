Reprodução/Twitter - 26.09.2022 Policiais retiram corpos de dentro de escola

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) votou, nesta sexta-feira (7), pela criação de uma relatoria especial para vigiar a repressão aos opositores do regime do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na votação, o Brasil se absteve.

Honduras, Índia, Indonésia, México e Paquistão também estão entre os que não se posicionaram.

Os 17 votos a favor, contudo, aprovaram o mandato de um ano para o novo relator, o primeiro relativo à situação dos direitos humanos dentro da Rússia.

A decisão veio no mesmo dia do aniversário de 70 anos de Putin. Antes da votação em Genebra, o embaixador russo na ONU, Gennady Gatilov, acusou os países ocidentais de usarem o conselho "para fins políticos".

A missão brasileira não se pronunciou durante a votação em Genebra sobre o mandato do novo relator.

Há uma semana, o Brasil, que ocupa uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, também se absteve no votação para para condenar a anexação unilateral de territórios ucranianos pela Rússia.

No início da guerra, o Brasil chegou a votar a favor de duas resoluções da Assembleia Geral criticando a ofensiva russa, mas em setembro se absteve, ao lado de 18 países, na votação que autorizou Zelensky a discursar por vídeo na abertura da sessão anual da Assembleia.

O Brasil também já havia optado pela abstenção na quinta-feira durante uma votação no Conselho de Direitos Humanos que almejava promover um debate sobre as denúncias de abusos contra muçulmanos uigures na província chinesa de Xinjiang.



