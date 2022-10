Divulgação - 06/09/2022 Rubens Ometto foi o maior doador de campanhas no primeiro turno das eleições

Dados da Justiça Eleitoral apontam o empresário Rubens Ometto como maior doador da campanha eleitoral no primeiro turno. Presidente do Conselho de Administração do grupo Cosan, especializado em geração de energia e produção de açúcar e etanol, doou R$ 8,7 milhões para partidos e candidatos aos governos estatuais, deputados estaduais e federais.

Entre os candidatos, o destaque fica para Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a cadeira do Palácio dos Bandeirantes. Apoiado por Bolsonaro, o postulante ao governo paulista recebeu R$ 200 mil do empresário, em depósito feito no dia 22 de agosto.

O segundo que mais recebeu verba de Ometto é o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), que concorria ao seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. O parlamentar recebeu R$ 150 mil, em transferência feita em 23 de agosto. Embora o alto investimento, Matos não conseguiu se reeleger.

A maioria dos candidatos com investimento do empresário são bolsonaristas ou figuram entre o centro político do país. Nas disputas nos governos estaduais, Rubens Ometto ainda investiu em Carlos Moisés (Republicanos), que não conseguiu passar para o segundo turno em Santa Catarina, e Onyx Lorenzoni (PL), que disputa a vaga contra o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul.

Na disputa pelo Senado, apenas a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas-MS), recebeu doação do empresário. Eleita para ocupar uma cadeira pelo estado de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina recebeu a quantia de R$ 100 mil para investir na candidatura.

O ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal eleito Ricardo Salles (PL-SP) foi outro ex-ministro de Bolsonaro a receber investimentos do presidente do CA da Cosan. Ao contrário dos outros candidatos, Salles recebeu R$ 50 mil.

Entre os partidos, o Diretório Nacional do Republicanos foi o que recebeu a maior verba de Ometto. Ao todo, a legenda recebeu R$ 3 milhões, em dois depósitos feitos entre os dias 20 e 22 de setembro de R$ 1,5 milhão cada um.

O Diretório Nacional do PSD (R$ 2 milhões) e o braço mineiro do partido (R$ 100 mil) também recebeu doações do diretor da Cosan. O último partido ter verba do empresário foi o Diretório Estadual do Progressistas na Paraíba, que recebeu R$ 1,5 milhão.

Candidatos de ‘esquerda’

Os dois únicos candidatos mais à esquerda que receberam verba do empresário foram Carlos Zarattini (PT) e Cândido Vaccareza (Avante). Ambos se candidataram ao cargo de deputado federal.

O petista e o presidente do Avante em São Paulo receberam R$ 100 mil para gastarem com suas candidaturas. Mesmo com o investimento, Vaccareza não conseguiu se eleger para à Câmara dos Deputados. Já Zarattini foi eleito com 147.349 votos.

