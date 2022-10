Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022 Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), o Partido dos Trabalhadores ( PT ), sigla do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tem quase o triplo de dinheiro para o segundo turno o Partido Liberal ( PL ), do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro , candidato à reeleição nas eleições de 2022 .

De acordo com a prestação de contas apresentada à Corte até 3 de outubro, o PT já distribuiu R$ 451,6 milhões do fundo eleitoral, entre as 1.027 candidaturas pelo país. Desse total, sobraram aproximadamente R$ 49,9 milhões para a segunda etapa do pleito, apontam os dados.

Já o PL, distribuiu R$ 270 milhões durante o primeiro turno, o que deixa R$ 18,5 milhões para o restante da campanha eleitoral. O partido apresentou 1.591 candidaturas nestas eleições.

Nas eleições de 2022, ambos os partidos precisam financiar as campanhas dos candidatos à Presidência , além de quatro candidatos a governos estaduais cada um.

Quanto de Fundo Eleitoral os partidos receberam:



PT - R$ 503,4 milhões

- R$ 503,4 milhões PL - R$ 288,5 milhões

Candidatos petistas que disputarão do segundo turno:

Fernando Haddad - São Paulo

Rogério Carvalho - Sergipe

Jerônimo Rodrigues - Bahia

Décio Lima - Santa Catarina

Candidatos do Partido Liberal no segundo turno:



Onyx Lorenzoni -Rio Grande do Sul

Marcos Rogério -Rondônia

Manato -Espírito Santo

Jorginho Mello - Santa Catarina

Segundo o TSE, os candidatos à Presidência da República podiam gastar até R$ 88,94 milhões no primeiro turno. Agora, no segundo turno, há um acréscimo de R$ 44.5 milhões.

O partido dos trabalhadores destinou R$ 87,94 milhões de fundo eleitoral para campanha de Lula.

A sigla de Bolsonaro, até o momento, desembolsou R$ 2 milhões do fundo para a candidatura do chefe do Executivo — a maioria dos recursos veio do fundo partidário, cerca de R$ 14 milhões.

Veja quanto cada candidato já recebeu de fundo eleitoral:

PT

Lula: R$ 87,94 milhões

Fernando Haddad: R$ 19,6 milhões

Décio Lima: R$ 2,6 milhões

Rogério Carvalho: R$ 1,3 milhão

Jerônimo Rodrigues: R$ 5,2 milhões

PL

Bolsonaro: R$ 2 milhões

Onyx Lorenzoni: R$ 8 milhões

Marcos Rogério: R$ 4 milhões

Jorginho Mello: R$ 9 milhões

Manato: R$ 100 mil



