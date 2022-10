Diogo Moreira/Máquina CW Universidade de São Paulo- USP

A Universidade de São Paulo (USP) removeu dos sistemas as notas e o acompanhamento de frequências de 275 estudantes que não apresentaram os comprovantes de ter tomado ao menos duas doses de vacina contra a covid-19 .

Em agosto do ano passado, a USP publicou uma portaria que anunciava que só poderia voltar às aulas em outubro quem tivesse completado o esquema vacinal.

A universidade aponta que alguns dos estudantes que tiveram as notas e frequência canceladas estão apresentando o passaporte vacinal. Os serviços de Graduação das Unidades de Ensino e Pesquisa da USP foram comunicados da decisão na segunda-feira (26).

A instituição afirma que a medida está de acordo com "orientações e normativas relativas às atividades presenciais na USP que dizem respeito à obrigatoriedade da comprovação do esquema vacinal completo (e eventuais doses de reforço) contra a Covid-19”.





A USP indica que apesar de já estarem vacinados, os alunos não tinham comprovado a situação. Por conta disso, o número de estudantes afetados deve diminuir.

Ao todo, foram afetados 0,45% dos 60 mil estudantes de graduação. Já para o segundo semestre deste ano, a universidade exigirá a comprovação de três doses do imunizante.

