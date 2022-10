Divulgação O deputado André Moura foi convidado a participar da campanha de Mitidieri

A campanha de Fábio Mitidieri (PSD), que disputa o segundo turno da corrida pelo governo de Sergipe com Rogério Carvalho (PT), convidou o André Moura, do União Brasil, para atuar na coordenação de campanha. A informação foi anunciada em entrevista à rádio SIM FM, nessa segunda-feira (3).

Moura estava à frente da campanha da filha, Yandra de André (União Brasil), à Câmara dos Deputados. Ela foi eleita como a mais bem votada de Sergipe, com 131.471 votos.

A movimentação, no entanto, chamou a atenção, uma vez que o político é visto como adversário de Lula. Durante o primeiro turno, Mitidieri tentou colar sua imagem a do ex-presidente. Além disso, na Câmara, Moura votou a favor pelo impeachment de Dilma Rousseff e foi líder do governo Michel Temer.

O político da União Brasil classificou o segundo turno como uma "outra eleição". "No primeiro turno, Rogério saiu na frente, mas não é grande diferença. Eu já vi várias vezes no país reviravolta. O grupo de Mitidieri é muito grande, com 63 prefeitos que são bem-avaliados", disse Moura, confiante na vitória de Mitidieri.