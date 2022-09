Divulgação - 25.09.2022 Fábio Mitidieri durante ato de campanha em Santana do São Francisco

A propaganda eleitoral de Fábio Mitidieri (PSD) que relacionava Rogério Carvalho (PT) à crise na Fundação Hospitalar de Saúde foi considerada irregular pela justiça. A sentença foi publicada na última quinta-feira (22).



De acordo com a decisão do juiz Gilton Batista Brito, a propaganda induzia o eleitor a acreditar que o candidato petista era responsável pelos pagamentos da fundação. Carvalho, no entanto, nunca fez parte da gestão da entidade.

“Ao relacionar pagamentos totais e antecipações em momento posterior ao período da gestão do concorrente, há abusividade porque o trecho em voz destacada registra logo no início ‘Com Rogério na saúde’ e finaliza com ‘A ética adverte: não deixe Rogério fazer a Sergipe o que já fez à Saúde”.

O juiz finaliza com categorizando a fake news. “A propaganda impugnada atrai para si a chaga da irregularidade, uma vez que perpassa no contexto narrado por ‘afirmação sabidamente inverídica’ do candidato ou da coligação adversária.”

Essa é a terceira decisão do tipo ao qual a campanha de Mitidieri é submetida. Na primeira delas, a justiça entendeu que o político usou a imagem de Lula como se ele criticasse o candidato petista. Fábio também foi proibido de usar a imagem de Lula em suas peças. “O candidato a cargo majoritário na circunscrição do Estado não pode utilizar na sua propaganda eleitoral imagem e voz de candidato a Presidente da República ou de militante do mesmo partido quando seu partido estiver coligado em âmbito regional com outro que também tenha lançado candidato a Presidente da República", decidiu o juiz.

Fábio Mitidieri faz parte da coligação “Novo Tempo Para Sergipe”, que reúne PDT, PSD, PP, Republicanos, PSC, União Brasil e Avante.