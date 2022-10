Divulgação - 02/10/2022 Rafael Fontele (PT)

O candidato Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador do Piauí no primeiro turno destas eleições . O petista teve 57%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, o candidato Silvio Mendes (União Brasil) aparece em segundo lugar, com 41%.

Rafael Fonteles (PT)

Rafael Fonteles nasceu em Teresina (PI) e tem 37 anos. Ele é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Em 2019, ele foi eleito presidente do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal) para o biênio 2019/2021.

Ele foi reeleito para o mesmo cargo para 2021/2023, no entanto, renunciou para concorrer ao governo do Piauí em 2022. Além disso, o petista é professor e tornou-se mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Fonteles tem como candidato a vice Themístocles Filho (MDB).

O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, serão escolhidos 27 governadores.

