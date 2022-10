Reprodução/Globo - Twitter - 02/10/2022 Padre Kelmon é recebido com piadas sobre ser padre de festa junina" em aeroporto

O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB) foi reconhecido em um voo de Salvador (BA) para São Paulo, neste domingo (2), e os passageiros começaram a cantar o jingle da campanha da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já no aeroporto, o candidato foi chamado por uma jovem que o avisava que “o São João já passou” e que ele “poderia tirar a fantasia”. Apesar do tom de gozação, o candidato reagiu com tom bem-humorado, afirmando que não se trata de uma fantasia.

O povo que reconheceu o Padre de Festa junina no avião e fizeram isso kkkkk pic.twitter.com/dOZOj7uwqG — badniitt5r (@badniitt5r) October 2, 2022

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

É esse o Twitter! pic.twitter.com/ap2RrkURN7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 2, 2022

A motivação para as piadas vem das polêmicas de que Kelmon não se trata de um sarcedote reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana e, em especial, pelo comentário da candidata Soraya Thronicke (União Brasil), durante o último debate, na TV Globo.

“O senhor não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina”, disse a candidata. Na ocasião, usando seu direito de resposta, Kelmon afirmou que ela não conhecia o valor de um sacerdote.