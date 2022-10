Reprodução/Youtube Clécio venceu no Amapá

Clécio (Solidariedade), de 50 anos, foi o candidato mais votado neste domingo (2) no Amapá e será o novo governador. O ex-prefeito de Macapá comandará o estado até 2026, sucedendo Waldez Góes (PDT) a partir de janeiro de 2023.



Com 99,20% das urnas apuradas, Clécio recebeu 53,62% contra 42,64% de Jaime Nunes (PSD).

Clécio nasceu em Belém, mas sua militância teve início nos anos de 1980 no Macapá. Lá, se tornou líder comunitário e militante do movimento sindical. Criado na periferia da capital, ele atuou na Igreja Católica e teve forte ligação com a religião. Formado em Geografia pela Universidade Federal do Amapá, ele ajudou a criar centros acadêmicos e o diretório central dos estudantes.

Ele trabalhou como policial civil e, com apenas 26 anos, se tornou secretário estadual de Educação. Filiou-se ao PT em 1989, mas deixou o partido em 2005, fazendo parte da formação do PSOL.

Pelo PSOL, foi eleito vereador e prefeito de Macapá, em 2012. Em 2016, acabou sendo reeleito, tornando-se uma das maiores lideranças da região. Ao longo dos últimos 10 anos, ele deixou de ser psolista, passou pela Rede e agora faz parte do Solidariedade.

Ele contou com o apoio público de David Alcolumbre (PSD), ex-presidente do Senado. Informalmente, o PT também apoiou Clécio.

Sua campanha ficou conhecida por dialogar com as classes mais baixas do estado. A maior promessa feita pelo futuro governador foi colocar como prioridade resolver os problemas da Saúde. Clécio garantiu que acabará com a fila de espera e governará de “dentro do hospital de emergência”.

Confira o resultado completo abaixo:

Clécio (SD): 53,59% Jaime Nunes (PSD): 42,66% Gesiel Oliveira (PRTB): 2,11% Gilvam Borges (MDB) : 1,09% Gianfranco (PSTU): 0,39% Jairo Palheta (PCO): 0,15%

Senado

Davi Alcolumbre continuará atuando como senador, já que foi reeleito no Amapá. O ex-presidente do Senado enfrentou enorme resistência de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020, mas soube contornar a situação e manteve a sua popularidade no estado, conquistando 47,41% dos votos.



Ele recebeu o apoio público de Clécio e derrotou seus adversários, como Rayssa Furlan (MDB), primeira-dama de Macapá, que ficou com 42,91%.

Davi Alcolumbre (União Brasil): 47,80% Rayssa Furlan (MDB): 42,62% Capi (PSB): 5,34% Guaracy (PTB): 2,25% Sueli Pini (PRTB): 1,22% Gilberto Laurindo (Patriota): 0,50% Valdenor Guedes (Avante): 0,24% Marinaldo Sousa Silva (PCO): 0,04%

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.



Matéria em atualização