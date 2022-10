Divulgação - 2/10/2022 Rui Coista, Jerônimo, Jaques Wagner e Geraldo Júnior

Apesar de não aparecer na liderança das pesquisas mais recentes de intenção de voto para o governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) está confiante em vencer a eleição, no primeiro turno, neste domingo (2). O principal adversário do candidato apoiado por Lula é ACM Neto (União Basil), ex-prefeito de Salvador (BA).



Jerônimo fez um discurso contundente antes de votar em Salvador (BA). "Hoje é um dia de alegria, dia da festa da democracia, e tenho a convicção que vamos ganhar no primeiro turno na Bahia e no Brasil, com Jerônimo governador e Lula presidente", disse o candidato.





Após votar pela manhã, no colégio Estadual Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Jerônimo se reuniu com Rui Costa, atual governador da Bahia. "O povo baiano acolheu a gente, mesmo quando não estávamos presentes fisicamente. A nossa expectativa é muito boa, nós vimos que a Bahia quer continuar sendo cuidada por quem gosta de cuidar de gente. Acredito em vitória no primeiro turno, como foi em 2006 e 2014. No final do dia, a Bahia e o Brasil estarão sorrindo e celebrando a vitória", afirmou Jerônimo.

O governador Rui Costa avaliou que o cenário eleitoral deve repetir o da eleição de Jaques Wagner e a sua própria. Rui aproveitou para alfinetar o candidato ACM Neto. "Nós temos uma divisão justa aqui na Bahia: eles ganham as pesquisas, nós ganhamos a eleição. Dessa forma, todo mundo ganha algo e sai feliz. É assim desde 2006 e será agora em 2022. Lula será eleito no primeiro turno assim como Jerônimo aqui na Bahia", declarou o governador", ironizou Rui Costa.