Candidatos ao governo de Rondônia Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério.

O governo do estado de Rondônia (RO) será decidido no segundo turno, assim como apontavam as pesquisas de intenção de votos. A disputa segue entre os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil) , que teve 38,70% do total de votos, e Marcos Rogério (PL), que somou 36,63% de votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos que não seguiram na disputa são: Léo Moraes (Podemos) (14,69%), Daniel Pereira (Solidariedade), (9,53)% e Pimenta de Rondônia (PSOL) (0,45)%. Brancos e nulos somaram 8,22%.

Coronel Marcos Rocha é o atual governador do estado e tenta a reeleição. Em 2018 a disputa também foi decidida no segundo turno e o governador levou a eleição com 66,34% dos votos contra Expedito Junior (PSDB).

Rocha é natural do Rio de Janeiro e ingressou na carreira militar em 1989, quando aprovado em um concuso público da PM do estado. Ela já foi diretor da escola militar de Porto Velho, secretário municipal de educação na capital e assumiu o cargo titular na Secretária de Estado da Justiça (Sejus) entre 2014 e 2017.

Já Rogério é jornalista de formação e foi deputado federal por dois mandatos consecutivos (2011-2015; 2015-2019). Atualmente exerce o cargo de Senador da Repúblico (2019-2027).

Senado

Jaime Bagattoli





Jaime Bagattoli (PL) foi o candidato eleito senador por Rondônia. Ele somou 36.05% dos votos. Mariana Carvalho (Republicanos) , teve 32,18%, Jaqueline Cassol (PP) , 12,46% e Expedito Junior (PSD), 10,15%. Brancos e nulos somaram 11,54%.

Bagattoli nasceu em Presidente Getúlio, interior de Santa Catarina, e tem 61 anos. Em 2018, ficou em terceiro lugar na disputa ao Senado.







