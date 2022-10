Divulgação - 2/10/2022 ACM Neto





O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou estar confiante nos resultados da votação deste domingo (2). Neto tem como principal adversário o candidato Jerônimo Rodrigues (PT), que conta com o apoio de Lula (PT) e do atual governador da Bahia, Rui Costa (PT).

“Foi uma campanha muito intensa, mas feita com alegria, entusiasmo, uma campanha com sorriso no rosto. Quem acompanhou nossa caminhada viu isso. Percorremos mais de 300 municípios, mas quando o cansaço se aproximava, eu me abraçava com o povo e ganhava energia que eu precisava para seguir adiante", disse Neto.





Líder nas principais pesquisas de intenção de voto, ACM Neto se mostrou confiante em vencer Jerônimo no primeiro turno. “Não vamos antecipar algo que só depois das 17h vamos ter a informação do desejo dos baianos, mas estou confiante que é possível vencer a eleição nesse domingo. As pesquisas sérias nos colocam na liderança e na possibilidade de vitória ainda hoje, mas quem me conhece sabe. Eu sou um cara muito cauteloso, muito pé no chão, então a gente está aqui com humildade, como sempre agimos. Mas não posso esconder de vocês a nossa confiança, a nossa expectativa de ter uma grande votação e, se possível, concluir essa eleição já neste domingo”, apontou.

O candidato, que votou ao lado da família, passou cerca de duas horas na fila até conseguir confirmar seu voto, às 12h45, na UFBA, em Salvador (BA).