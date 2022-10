Reprodução República Tcheca concentra 572 eleitores. Ao todo, somam 156,4 mil brasileiros

Ao todo, 572 brasileiros votaram na República Tcheca, de um eleitorado total de 156,4 milhões. O boletim de urna do país indica vitória de Lula (PT), no país, com 253 votos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 58 votos. Confira a seguir a votação no país, com a porcentagem dos votos válidos:

Lula: 253 (68,93%)

Jair Bolsonaro: 58 (15,80%)

Ciro Gomes: 26 (7,08%)

Simone Tebet: 18 (4,90%)

Felipe d'Avila: 8 (2,17%)

Soraya Thronicke: 2 (0,54%)

Sofia Manzano: 2 (0,54%)

Oito eleitores anularam o voto e sete votaram em branco, segundo o boletim.