Reprodução/redes sociais Amazonino Mendes é candidato ao governo de Amazonas

Último candidato ao Governo do Amazonas a votar neste domingo (2), Amazonino Mendes (Cidadania) afirmou estar confiante nos resultados da eleição.

Em suas redes sociais, o político compartilhou uma mensagem de esperança na votação. Pelas pesquisas, Amazonino aparece como principal candidato ao governo do estado ao lado de Wilson Lima (União Brasil).

"Na cabeça e no coração. Com a certeza de dias melhores!", escreveu o candidato, em registro durante votação.





Amazonino Mendes, de 82 anos, já foi senador e prefeito de Manaus (AM) por três mandatos, além de ter sido governador do estado por quatro mandatos.





Eleitores de Manaus e do interior do Amazonas enfrentaram ao longo do dia filas extensas para registrar o voto. Algumas delas, inclusive, demorando até 3 horas.