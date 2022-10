Reprodução/Instagram - 25.09.2022 Rogério Carvalho tem reunido diversos apoiadores em atos de campanha

Rogério Carvalho (PT) pode ser eleito já no primeiro turno para o governo de Sergipe. O cálculo é da campanha do petista, que conta com a rejeição de Fábio Mitidieri (PSD) pelos eleitores de Valmir de Francisquinho (PL).

A justificativa para a desaprovação é a acusação de que a campanha do senador do PSD tenha orquestrado uma ação de destruição de reputação de Fracisquinho, além de ter contratado advogados para pedir o indeferimento da candidatura do ex-prefeito de Itabaiana.

Além disso, Mitidieri ainda doou dinheiro para a campanha de George Martins (PSD) à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Foi justamente o político quem fez a representação no Tribunal Regional de Sergipe (TRE-SE) pedindo o indeferimento da candidatura de Francisquinho.

As pesquisas de intenção de voto em Sergipe apontavam o candidato do PL liderando isoladamente a corrida para o governo estadual . Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri disputavam a vaga no segundo turno.