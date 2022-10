Reprodução - TV Cultura Rodrigo Garcia tem grande chance de chegar ao segundo turno





O governador Rodrigo Garcia (PSDB) é o que possui maior possibilidade para vencer Fernando Haddad (PT) no segundo turno. Segundo dados do Datafolha, o tucano aparece em primeiro lugar na disputa contra o petista. Já Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma eventual disputa contra o ex-ministro da Educação, apresenta chance muito menor de sair vitorioso.

De acordo com o levantamento, Garcia tem 43% das intenções de votos contra 42% de Haddad. Branco e nulo representam 12% e não sabe totaliza 3%. Apesar da diferença estar dentro da margem de erro (dois pontos para mais ou menos), o governador vem crescendo a cada pesquisa.

No último relatório, Garcia ocupava a segunda colocação com 40% e Haddad liderava com 45%. Ou seja, há uma clara tendência de crescimento do atual chefe do executivo paulista. Além disso, o petista é o candidato mais rejeitado, enquanto Rodrigo é o que possui menor rejeição entre os três primeiros colocados.

Já Tarcísio tem um desempenho abaixo em relação a Rodrigo. O ex-ministro da Infraestrutura tem 41% dos votos ao bater de frente com o ex-prefeito da capital paulista, que possui 46%. A diferença está fora da margem de erro, o que indica favoritismo a Haddad.

Primeiro turno

Para que o tucano vença o ex-ministro da Educação no segundo turno, ele precisa ter desempenho maior do que Tarcísio de Freitas (Republicanos) no primeiro. A última pesquisa Datafolha os colocam disputando ponto a ponto do eleitor de São Paulo.

O antigo responsável pelo Ministério da Infraestrutura alcançou 31% dos votos válidos da preferência dos eleitores entrevistados. Já o governador de São Paulo anotou 23%. Mesmo com a distância longe da margem de erro, o ex-diretor do instituto afirmou que a disputa segue aberta.

De acordo com Marcos Paulino, que ficou à frente do Datafolha por 35 anos, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia têm "praticamente a mesma chance" de disputar o segundo turno da corrida eleitoral contra Fernando Haddad.

"Há calor em São Paulo. Diante desses números e dessa nossa análise aqui da pesquisa, me parece que a eleição em São Paulo, a ida para o segundo turno entre Tarcísio e Rodrigo, está aberta. Parece que eles têm praticamente a mesma chance de disputar o segundo turno com o Haddad", afirmou Paulino em entrevista concedida à GloboNews.

Marcos chegou a essa conclusão após destacar que o número de indecisos e votos brancos e nulos (18%) é "bastante alto", e que são exatamente esses eleitores que decidirão as eleições.

“É bastante alto. Então isso permite alguma movimentação amanhã, com possibilidade de ser uma movimentação para Rodrigo, porque é ele que apresenta uma tendência de alta”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.