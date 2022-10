Reprodução/Youtube Candidatos tentam vencer em SP

Neste sábado (1°), a pesquisa Atlas para o governo de São Paulo foi divulgada e mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) em primeiro lugar. Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue em segundo, tendo boa vantagem em relação ao governador Rodrigo Garcia (PSDB).



Segundo dados do levantamento do instituto, o petista possui 37,8% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura tem 31,8%. O chefe do executivo estadual paulista, que está em terceiro lugar, pontuou 26,5%. Os votos válidos excluem branco e nulo para determinar o resultado final.

Na corrida eleitoral, quando um candidato ao governo ou presidência atinge mais de 50% dos votos válidos, ele vence a eleição sem precisar passar por um segundo turno. Com os números mostrados pelo Atlas, é muito difícil que algum dos concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes vença no primeiro turno em São Paulo.

Vinicius Poit (Novo), com 1,6%, Elvis Cezar (PDT), 0,9%, Carol Vigliar (UP), com 0,5%, Edson Dorta (PCO), com 0,4%, Antonio Jorge (DC), com 0,3%, Gabriel Colombo (PCB), com 0,2%, e Altino Junior (PSTU), com 0,1%, fecham a lista.

A pesquisa Atlas escutou três mil entrevistados por recrutamento digital aleatório entre os dias 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é e 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-06340/2022.



Segundo turno

A Atlas também simulou três cenários de segundo turno em São Paulo. No primeiro cenário, Fernando Haddad tem 39,6% das intenções de voto, enquanto Tarcísio de Freitas possui 39,5%, ou seja, empate técnico. Branco, nulo ou não sabe representam 20,9%.

No cenário dois, Rodrigo Garcia aparece na primeira posição com 41,4% da preferência dos eleitores que participaram da entrevista. O petista conquistou 33,7% dos votos e branco, nulo ou não sabe são 24,8%.

No terceiro cenário, o governador de São Paulo atingiu 36% das intenções de voto e Tarcísio de Freitas recebeu 32,3%. Branco, nulo ou não sabe representam 31,8%.

Senado

No Senado, Márcio França (PSB) e Marcos Pontes (PL) estão empatados tecnicamente. O astronauta tem 29% e o ex-governador paulista recebeu 27,3%. Edson Aparecido (MDB), terceiro colocado, foi citado por 6%, seguido por Janaina Paschoal (PRTB), com 3,8%, Aldo Rebelo (PDT), com 2,6%, Ricardo Mellão (Novo), com 1,8%, Vivian Mendes (UP), com 1,2%, Professor Tito Bellini (PCB), com 0,9%, Mancha Coletivo Socialista (PSTU), com 0,5%, Dr. Azkoul (DC), com 0,2%, e Antonio Carlos (PCO), com 0,1%. Branco ou nulo representam 10,1% e não sabem ou não responderam fecham a lista com 16,6%.

