A Rússia está sendo acusada pelo governo da Ucrânia de sequestrar chefe da principal usina nuclear europeia no país. O engenheiro Ihor Murashov foi preso a caminho da instalação nuclear de Zaporizhzhia por tropas russas na sexta-feira (30) e desde então não foram ouvidas mais informações sobre ele.

No momento, o território ao redor da Usina Nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar está ocupado por tropas militares russas que conquistaram partes do sudeste da Ucrânia. A agência nuclear da ONU disse à veículos de imprensa internacionais, que o Kremilin informou que Murashov foi 'detido para interrogatório'.

“Ele foi retirado do carro e, com os olhos vendados, foi conduzido em uma direção desconhecida. Sua detenção pela [Rússia] coloca em risco a segurança da Ucrânia e da maior usina nuclear da Europa”, disse Kotin à Reuters.

O diretoor afirmou ainda que não se ouviu 'nenhuma palavra' sobre o destino de Murashov. O governo russo não fez nenhum comentário público sobre a prisão. Kotin disse prourou o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, para tomar “todas as ações imediatas possíveis para libertar urgentemente” Murashov.

A usina de Zaporizhzhia é ponto estratégico da invasão russa da Ucrânia e no momento Moscou e Kyiv acusam um ao outro de bombardear a instalação aumentando seriamente os riscos ocorrer algum desastre nuclear.

