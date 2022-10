Renato Pizzutto/Band/Divulgação Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcísio buscam chegar ao segundo turno em SP

O instituto Ipec divulgou uma nova pesquisa para São Paulo, neste sábado (1°), e Fernando Haddad (PT) aparece na primeira colocação, tendo grande chance de chegar ao segundo turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue com boa vantagem em relação a Rodrigo Garcia (PSDB).



De acordo com os números do relatório da empresa, o ex-ministro da Educação obteve 41% das intenções de votos. O antigo responsável pelo Ministério da Infraestrutura alcançou 31% dos votos válidos da preferência dos eleitores entrevistados. Já o governador de São Paulo anotou 22%.

Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Altino (PSTU), Edson Dorta (PCO) e Vinicius Poit (Novo) têm 1% dos votos válidos cada um. Antonio Jorge (DC) não conseguiu pontuar.

A pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo, ouviu duas pessoas em 83 cidades do estado entre sexta (30) e este sábado. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-05847/2022.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.