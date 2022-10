O Instituto Datafolha divulgou nova pesquisa para a corrida ao Palácio Guanabara no Rio de Janeiro neste sábado, 1º de outubro. O atual governador Claudio Castro (PL) manteve os mesmos pontos percentuais em 44% como na pesquisa anterior. Já o candidato Marcelo Freixo (PSB), que apresentava 31% na pesquisa anterior, subiu para 35% das intenções de votos válidos.

Resultado da pesquisa do Datafolha ao Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ):

Cláudio Castro (PL): 44%

Marcelo Freixo (PSB): 35%

Rodrigo Neves (PDT): 10%

Paulo Ganime (Novo): 4%

Wilson Witzel (PMB): 2%

Eduardo Serra (PCB): 2%

Juliete Pantoja (UP): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Luiz Eugênio (PCO): 1%

