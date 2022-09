Divulgação/Ricardo Stuckert Lula discursa em evento de campanha

Nesta sexta-feira (30), durante reunião com apoiadores no Rio de Janeiro, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ministro da Economia Paulo Guedes . O ex-presidente não gostou nem um pouco da proposta do chefe da pasta econômica do governo Bolsonaro de fazer concessão do litoral do Brasil para a iniciativa privada.



Em entrevista ao programa Flow, Guedes apontou que o país tem pontos mal explorados para que o governo arrecadasse dinheiro. Um dos exemplos usados pelo ministro acabou sendo as praias brasileiras. No entanto, ele acusou o sistema político de não permitir.

“O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal-usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta: ‘vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia?’. Não, não pode. ‘Por quê?’ ‘Isso é da Marinha’”, disse Paulo Guedes.

Lula afirmou que escutou a proposta ao assistir televisão e ficou muito surpreso. Ele considerou a proposta do ministro de “estúpida” e que a privatização de praias prejudicaria os mais pobres.

“Eu vi uma notícia na televisão ontem que o Guedes quer privatizar as praias. Gente, como é que alguém pode querer privatizar o único bem público que dá ao pobre a aparência de rico?”, comentou ao lado de Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e André Ceciliano, que concorre ao Senado.

“O cara vai ter que ser rico para ir na praia? Nós vamos ver aí o bacana comprando Copacabana e o povo vem até ali só na calçada e volta. Que estupidez é essa de vender praia? E foi dito de forma veemente que vão privatizar praia. Certamente Búzios será uma, quem não foi corra para pisar o pé na água”, concluiu.

Lula e as privatizações

O ex-presidente Lula é conhecido por não ser favorável as privatizações. Na avaliação dele, o governo deve ser um indutor da economia. Ele já apontou que concorda com a gestão mista de uma estatal, quando o poder executivo e a iniciativa privada possuem ações da empresa, como a Petrobras.

Já Paulo Guedes defende a economia liberal, ou seja, um estado mínimo, dando maiores poderes para a iniciativa privada.

