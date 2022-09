Reprodução/YouTube - 27.09.2022 Lula diz que o mundo está “preocupado” com as eleições brasileiras

Nesta sexta (30) em reunião com Marcelo Freixo (PSD) e André Ceciliano (PT) no Rio, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a eleição presidencial brasileira gera uma “expectativa” em outros países e que "tem muita gente preocupada" com o cenário político nacional.

Para a imprensa, Lula afirmou que, caso eleito, terá que “recuperar” a diplomacia brasileira. Ele destacou também que alguns países da UE (União Europeia) desejam pretendem estabelecer uma nova relação com o Brasil no caso de sua vitória nas eleições .

“O Brasil hoje está gerando uma expectativa muito grande para toda a América do Sul e para toda a América Latina. Na União Europeia você tem uma maioria de países torcendo para que o Brasil ganhe as eleições. Já tem uma lista de quase 8 países da Europa que querem ligar para a gente na segunda-feira para estabelecer uma nova relação”, declarou o candidato.

Lula classificou como “burrice” as críticas feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo argentino e disse que em um eventual governo terá “dificuldades” em recuperar a relação com o país.

“Você não pode ter no Brasil um presidente que fica quase todo dia provocando a Argentina. A Argentina é o nosso maior parceiro comercial. É uma burrice de quem governa. Nós vamos ter dificuldades de recuperar um monte de coisas que foi feito desmonte aqui”, disse.

