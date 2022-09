Divulgação/TRE Paraná A escolha para o cargo de governador é a quarta e penúltima na cabine de votação

Os eleitores de São Paulo , o maior colégio eleitoral do país, vão às urnas no domingo (2) para a escolha de cinco cargos: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por fim, presidente. A escolha para o cargo de governador é a quarta e penúltima na cabine de votação.

Para votar em quem ocupará o Palácio dos Bandeirantes pelos próximos quatro anos, é preciso digitar o número do candidato, formado por dois dígitos, conferir se a foto, o número e o partido do candidato estão corretos e apertar o "confirma". Nas eleições deste ano, não será possível usar o celular dentro da cabine. O recomendável, portanto, é levar um papel com o número dos candidatos escolhidos. Veja a seguir quem são os candidatos ao governo de São Paulo e seus respectivos números:

Fernando Haddad (PT) – 13

Fernando Haddad foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff, e prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. Em 2018, concorreu à presidência e chegou a ir para o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL). É professor de ciência política na Universidade de São Paulo (USP), onde se graduou bacharel em direito, mestre em economia e doutor em filosofia.

Rodrigo Garcia (PSDB) – 45

Rodrigo Garcia é atual de governador de São Paulo. Assumiu o cargo em 1º de abril deste ano depois que o ex-governador, João Doria, deixou o posto para concorrer à presidência. Posteriormente, Doria desistiu da candidatura. Antes de ser governador de São Paulo, foi deputado estadual eleito por três legislaturas consecutivas (1999-2002, 2003-2006 e 2007-2010), e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (2005-2007).

Tarcísio Freitas (Republicanos) – 10

Tarcísio Freitas é o candidato ao governo de São Paulo indicado por Bolsonaro e foi ministro da Infraestrutura no governo do atual presidente. É militar da reserva formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (Ime).

Vinicius Poit (Novo) – 30

Vinicius Poit é atualmente deputado federal por São Paulo, seu primeiro cargo na política. Antes, trabalhava como consultor de investimentos. Seu primeiro emprego foi como sócio-executivo na empresa de seu pai, a Poit Energia, ainda no ensino médio. O candidato é formado em Administração de Empresas pela EAESP, da Fundação Getúlio Vargas.

Altino Junior (PSTU) – 16

Altino Junior já foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e, no final de julho, foi confirmado como candidato do partido socialista em um evento no próprio sindicato. Esta é a segunda vez que disputa um cargo público. Em 2016, concorreu a prefeitura de São Paulo, mas não obteve um percentual significativo de votos.

Elvis Cezar (PDT) – 12

Elvis Cezar é, desde 2017, o presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Antes, foi vereador e prefeito de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, por dois mandatos. Formou-se em direito pela Universidade Paulista (Unip) e conciliou, ao lado do pai, Marmon Cezar, trabalho e militância política.

Carol Vigilar (UP) – 80

Carol Vigilar é a única mulher candidata ao governo de São Paulo. Seu partido é a Unidade Popular (UP), o partido mais jovem fundado no país, que luta pelo poder popular e pela implementação do socialismo. Professora de ensino médio, esta é a primeira vez que concorre a algum cargo público.

Gabriel Colombo (PCB) – 21

Gabriel Colombo, de 31 anos, é o mais jovem entre os nomes que se colocaram na disputa pelo governo de São Paulo. Militante comunista marxista filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCB), ele defende uma "revolução socialista no Brasil", a começar pela sua eleição. Algumas de suas propostas incluem estatizar a economia, desapropriar terras urbanas e rurais "que não estão cumprindo sua função social" e revogar a reforma da previdência.

Antônio Jorge (DC) – 27

Antônio Jorge é o candidato do Democracia Cristã (DC) ao governo de São Paulo. Esta é a terceira vez que tenta um cargo público. Em 2012, concorreu a vereador em Taubaté, onde acabou como suplente, e a deputado federal em 2018, mas não avançou na disputa. Ele é advogado por formação.





Edson Dorta (PCO) – 29

Edson Dorta é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo de São Paulo. É servidor público e já foi diretor do Sindicato dos Correios da cidade de Campinas e região. Crítico das privatizações, ele defende combater o que chama de "destruição dos serviços públicos" e traçar metas contra o desemprego e as demissões.

