Reprodução/Twitter Augusto Aras defendeu a democracia

Augusto Aras , procurador-geral da República, postou um vídeo em seu canal nesta sexta-feira (30) para defender o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. O PGR afirmou que promotores e procuradores estão preparados para garantirem a lisura das eleições e combater qualquer tipo de violência durante o período de votação.



As imagens são de entrevistas feitas por jornalistas estrangeiros em julho e agosto com ele. Aras também colocou trecho de um discurso dele numa sessão do Supremo Tribunal Federal.

No vídeo, o PGR disse que é necessário preservar a “legitimidade” do sistema eleitoral brasileiro. Destacou que todos precisam cuidar das eleições 2022 para fortalecer a democracia brasileira.

“As urnas eletrônicas brasileiras inegavelmente puseram fim a um conjunto de fraudes que existiam antes da existência delas”, pontuou. “Nós acreditamos no sistema eleitoral vigente, acreditamos que teremos eleições limpas”.

“Nas próximas eleições, nós precisamos dar continuidade ao natural processo de aprimoramento do sistema”, continuou. Ele pediu que os eleitores sejam fiscalizados do período de votação.

“Aí nós teríamos sim uma cidadania amplamente defendida, sem tendências ou mesmo suspeitas acerca da legitimidade material do poder político no nosso ambiente democrático”, comentou.

Aras revela que quatro mil promotores vão trabalhar no dia da votação

Para garantir a segurança do processo eleitoral, Augusto Aras revelou que quatro mil promotores vão trabalhar no dia 2 de outubro para garantir a segurança do período de votação.

Segundo ele, a Procuradoria Geral Eleitoral e as procuradorias regionais nos estados vão trabalhar para que seja feita a “lisura das eleições” e para que também seja combatida a “violência” durante todo o processo que acontecerá no próximo domingo.

“Nós confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja ele, devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas e pelos poderes do povo brasileiro”, destacou. “De qualquer forma teremos só um presidente de todos os brasileiros”.

Vídeo:





