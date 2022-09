Divulgação/TRE Paraná Urna eletrônica

O levantamento de boca de urna para presidente não será realizado no primeiro turno das eleições de 2022 . Desde a redemocratização do país, está a e primeira vez que os grupos de pesquisa rompem a tradição histórica.

O Ipec — fundado por ex-executivos do Ibope — decidiu não enviar pesquisadores às ruas no dia 2 de outubro. O levantamento era realizado com eleitores na porta de suas seções eleitorais e divulgados quando as urnas eram lacradas, no dia do pleito, a partir das 17h.

Já o Datafolha, que realizou pesquisas boca de urna de 1989 a 2000, também decidiu não fazer mais os levantamentos — que normalmente são caros e trabalhosos.

A Quaest informou que também não fará a pesquisa durante as eleições deste domingo (2). "Não faz sentido [fazer o levantamento], dado que é muito caro e o resultado oficial sai logo em seguida", afirmou Felipe Nunes, CEO da empresa.

Para evitar influência da opinião pública, as pesquisas de boca de urna só podem ser divulgadas a partir das 17h do dia da eleição. Nas eleições de 2018, o Ibope foi a única empresa que divulgou a pesquisa no primeiro turno.

Na época, o levantamento entrevistou 30.000 pessoas, a pesquisa custou R$ 347.653,33 e foi pago, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pela própria empresa.

Até o momento, nenhuma empresa de pesquisa registrou estudos de boca de urna para as eleições presidenciais de 2022.

