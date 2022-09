Reprodução: TV Globo O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema ( Novo ), candidato à reeleição, se exaltou durante o debate realizado pela TV Globo na terça-feira (27) e bateu na bancada em que estava. A reação veio após a fala de Marcus Pestana (PSDB) sobre sua contribuição na construção dos "oito últimos hospitais" e da "urgência" para atender as pessoas que estão com fome.

"Fazer discurso social é muito fácil, gente. Agora por a mão no bolso, ralar, trabalhar, aí é outra história”, começou Zema. "Esse pessoal aqui eu estou vendo que está muito bom de discurso e só acusando o meu governo, vocês estão vendo. Agora fazer acontecer, pagar os prefeitos... Quantos prefeitos estão apoiando esse pessoal do PT Pimentel? Quase nenhum. Estão todos me apoiando, porque eles sabem e sofreram. Tivemos prefeitos que adoeceram, renunciaram e suicidaram em Minas Gerais."

Em seguida, Zema fez ataques de cunho pessoal contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), também candidato à reeleição. Kalil pediu direito de resposta, negado, mas teve a oportunidade de comentar sobre o tapa na bancada que Zema deu durante sua fala.

"Tapa na mesa aqui não. Aqui não é a Fiemg [sigla para Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais]. Não está rodeado nem de puxa saco nem de bilionário. São quatro candidatos que merecem respeito. Aqui não tem lugar para tapa na mesa", afirmou.

Na sequência, o ex-prefeito de BH aproveitou que o tema a ser abordado era o meio ambiente e disse: "O meio ambiente é uma das maiores carências desse governo. Essa valentia toda eu queria que tivesse com minerador, na Serra do Curral. Essa valentia de gritar e bater na mesa aqui não vai adiantar, mas se tiver essa valentia para combater o minerador tomando conta do minerador, esse estado vai melhorar. Então isso daí não pode."

Estavam presentes no debate Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).

