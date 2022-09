Flickr/TSE Alexandre de Moraes, presidente do TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirmou, nesta quarta-feira (28), que as conclusões incluídas em um documento divulgado pelo PL que questiona a segurança das urnas eletrônicas são "falsas e mentirosas".

Nesta terça-feira, o partido do presidente Jair Bolsonaro publicou um parecer intitulado "Resultados da auditoria de conformidade do PL no TSE" levantou uma série de dúvidas a respeito do sistema eleitoral brasileiro.

O documento conta com duas páginas e afirma que há um atraso do TSE em relação a medidas de segurança voltadas às urnas eletrônicas . De acordo com o relatório, falhas que possam surgir nos equipamentos podem acarretar em ataques que causem impactos nas eleições deste ano.

Alexandre de Moraes , presidente do órgão eleitoral, ressaltou que o documento do PL não tem "nenhum amparo na realidade", e que reúne informações "fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário".





Segundo o ministro, o principal alvo seria a Justiça Eleitoral, com uma tentativa evidente de "embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral".

O presidente do TSE determinou ainda o envio da carta à Corregedoria Geral Eleitoral para "instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade do Partido Liberal e seus dirigentes, em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do Fundo Partidário".

Ficou estabelecido também que deve ser aberta uma apuração para responsabilizar, criminalmente, os ideializadores do documento, tratado pelo tribunal como "apócrifo" (que tem autoria duvidosa).

Presidente do PL visita sala do TSE

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, visitou a sala onde os votos da eleição são totalizados e demonstrou satisfação com o que viu. Ele declarou que o espaço “não é mais secreto” e que “agora é aberto”. O posicionamento é contrário ao conteúdo da suposta carta vazada.

Valdemar Costa Neto, antes de fechar acordo com Bolsonaro, defendia as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. “O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar”, falou o presidente do PL no ano passado.

