Montagem iG / Fotos: Rovena Rosa/Agência Brasil; Marcelo Camargo/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo Pesquisa mostra que Haddad lidera intenções de voto para Governo de São Paulo, seguido por Tarcísio e Rodrigo Garcia

A pesquisa Ipec para governador de São Paulo , encomendada pela TV Globo e divulgada nesta terça-feira (27), aponta uma estabilidade de Fernando Haddad (PT) em primeiro lugar, com 34% e a consolidação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em segundo lugar que vinha oscilando positivamente nos últimos levantamentos. Atualmente, o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) está com 24%. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) e tem 19%.

Em relação aos dados revelados na pesquisa divulgada no dia 20 de setembro , Haddad permaneceu com 34%. Tarcísio variou positivamente de 22% para 24%, e Garcia oscilou de 18% para 19%, ambos dentro da margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No momento, o ex-ministro da infraestrutura e o tucano, que já estiveram empatados tecnicamente, estão mais distantes. A vantagem de Tarcísio sobre Garcia é de 5 pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa.

Fernando Haddad (PT) : 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 24%

Rodrigo Garcia (PSDB) : 19%

Altino Júnior (PSTU) : 1%

Poit (Novo) : 1%

Colombo (PSB) : 1%

Elvis Cezar (PDT) : 1%

Vigliar (UP) : 1%

Dorta (PCO) : 1%

Brancos e nulos : 7%

Não sabem ou não responderam : 9%

Cenários para o segundo turno

Em um cenário de disputa entre Haddad e Tarcísio no segundo turno, a pesquisa aponta que o petista venceria com 44% dos votos, contra 37% do ex-ministro. Na pesquisa anterior, o placar desse confronto era de 44% a 34%.

Em um confronto contra o atual governador de São Paulo, o ex-prefeito seria apoiado por 41% dos paulistas, contra 38% de Rodrigo Garcia. No levantamento passado, as porcentagens eram de 41% a 33%, respectivamente.

Já em eventual disputa entre o tucano e o candidato apoiado por Bolsonaro, Garcia alcançaria 36% dos votos e o ex-ministro do atual governo federal teria 35%.

O Ipec entrevistou presencialmente 2.000 eleitores de São Paulo entre 14 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral com o código SP-04944/2022.

