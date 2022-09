Reprodução/Twitter Bolsonaro em motociata em Petrolina

A Câmara Municipal de Petrolina (PE) negou ter feito qualquer "entrega de honrarias" ao presidente, Jair Bolsonaro (PL), hoje. A agenda divulgada ontem pelo Chefe do Executivo indicava que ele receberia um "título cidadão" na cidade nesta manhã.

O candidato à reeleição esteve em Petrolina para realizar campanha. Ele participou de uma motociata e de um comício no Bodódromo, ponto tradicional do sertão pernambucano. Bolsonaro chegou a afirmar que com o "título" concedido pelo "povo" agora se sentia "de fato, um cabra da peste".

A Câmara aponta que a suposta homenagem não tem relação com os protocolos oficiais da cidade. De acordo com a Casa, há um decreto em vigor que "suspende as solenidades de entrega de títulos honoríficos, outras honrarias e demais eventos solenes durante o período eleitoral".



O objetivo da medida seria "zelar pela lisura do processo eleitoral, assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como respeitar os ditames da legislação".

