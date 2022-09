Reprodução/Nasa Imagens do Furacão Ian captadas pela Estação Espacial

O furacão Ian ganhou mais força nesta terça-feira (27) e agora é classificado como de nível 3 pelas autoridades norte-americanas. O fenômeno segue em direção ao estado da Flórida e já atingiu a costa norte de Cuba .

Com ventos de pelo menos 205 km/h, O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) prevê que o fenômeno cause "danos devastadores" por conta da sua intensidade.

Na cidade cubana de Pinar del Río, aproximadamente 50 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas e a região ficou totalmente sem energia elétrica.

A Proteção Civil cubana emitiu um "alerta de ciclone" para seis províncias e as ondas chegaram atingir entre cinco e sete metros de altura.



Na capital Havana, longas filas se formaram em frente a alguns supermercados, já que as pessoas estão temendo que o abastecimento de alimentos possa se tornar mais difícil em virtude do furacão.

Preparação nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a Flórida vem se preparando para a chegada do Ian, tanto que os meteorologistas do país estimam que o furacão tem capacidade de se tornar um dos mais fortes dos últimos anos.

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e a passagem do furacão deve provocar cortes de energia elétrica. O presidente Joe Biden também declarou estado de emergência na Flórida, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

Meteorologistas informaram que, assim que o Ian deixe o oeste de Cuba, a tempestade pode atingir o norte de Tampa no início da sexta-feira (30). Outra possibilidade é o fenômeno seguir na direção de Panhandle.

Categoria 3

A escala que mede o potencial de risco dos furacões, chamada Saffir-Simpson, divide a força destes fenômenos em níveis que vão de 1 a cinco. As variáveis consideradas para essa medição são a força dos ventos e a elevação da maré acima do normal.

No nível 3, que é o onde se encaixa o Ian atualmente, prevê que a tempestade provoque danos devastadores. Interrupção de serviços de enrgia e água podem ser registrados por dias ou até semanas. Os ventos podem variar entre 178 km/h e 208 km/h.

