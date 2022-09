Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

O desempenho de Jair Bolsonaro (PL) entre os brasileiros mais pobres, com renda familiar de até um salário mínimo apresentou uma pequena melhora, segundo dados da última pesquisa Ipec desta segunda-feira.

Esse grupo é considerado um dos mais importantes por agregar a maior parcela de eleitores no país e também por apresentar maior intenções de votos ao candidato favorito nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro teve um crescimento de 20% para 23% emrelação à última pesquisa divulgada semana passada. O que trouxe uma queda na vantagem do ex-presidente Lula na corrida presidencial. O candidato do PT oscilou um ponto para baixo chegando a atingir 57% das intenções de voto nesse segmento.

Bolsonaro é o candidato líder entre os leitores com renda familiar maior do que cinco salários mínimos. Mas essa vantagem tem apresentado uma drástica queda na reta final das eleições. A vantagem que antes exercia sobre o candidato petistas caiu de 15 para sete pontos percentuais nesse grupo. O presidente teve queda 47% para 44%, enquanto que seu algoz, Lula, recuperou forças e passou de 32% para 38%.

A disputa entre eleitores com renda entre dois e cinco salários apresentou o cenário mais difícil para ambos os candidatos. Desde o início da corrida presidencial, a liderança nesse grupo esteve com ambos os candidatos. Recentemente, Bolsonaro cresceu de 36% para 40% enquanto foi de 41% para 37%.

O cenário é de estabilidade entre os eleitores com renda familiar de um a dois salários mínimos. Lula oscilou para cima em dois pontos percentuais, assim como Bolsonaro. O petista cresceu de 51% para 53%; Já Bolsonaro subiu de 27% para 29%.

O Ipec ouviu 3.008 eleitores entre os dias 25 e 26 de setembro, e a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela "TV Globo" e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01640/2022.

